L’almanacco del Giunco: il 29 marzo la Piaggio presenta la Vespa e inizia la Brexit

GROSSETO – Domenica 29 marzo, sant’Eustasio vescovo, Ora della Terra, il sole sorge alle 7.02 e tramonta alle 19.37. Accadeva oggi:

1090 – Prima menzione nota, in un atto di donazione, dell’ospedale di Santa Maria della Scala a Siena.

1139 – Ufficializzazione dell’Ordine Templare.

1461 – Guerra delle due rose: battaglia di Towton. Edoardo di York rovescia la regina Margaret e diventa re Edoardo IV d’Inghilterra.

1476 – Giovanni Caboto diventa cittadino veneziano.

1516 – La Serenissima Repubblica di Venezia delibera l’istituzione del ghetto, primo in Europa, dove gli ebrei veneziani erano costretti a risiedere.

1517 – Il terremoto dell’Irpinia causa danni, crolli e decine (o forse centinaia) di vittime.

1638 – I coloni svedesi stabiliscono il primo insediamento nel Delaware, chiamandolo Nuova Svezia.

1799 – Lo stato di New York approva una legge tesa ad abolire gradualmente la schiavitù.

1807 – Georg Wilhelm Friedrich Hegel pubblica la prima edizione della Fenomenologia dello spirito.

1847 – Guerra messicano-americana: gli Stati Uniti conquistano dopo un assedio la città di Veracruz.

1848

– Inizia la prima guerra d’indipendenza italiana: le truppe del regio esercito piemontese oltrepassano il Ticino al comando del re Carlo Alberto di Savoia;

– Un’insolita gelata blocca quasi completamente la caduta delle acque alle Cascate del Niagara.

1849 – Il Regno Unito annette il Punjab.

1865 – Guerra di secessione americana: inizia la battaglia di Appomattox Court House.

1871 – Apre la Royal Albert Hall.

1879 – Guerra anglo-zulu: Battaglia di Kambula: nello scontro con le forze britanniche muoiono ventimila zulu.

1912 – Robert Falcon Scott al polo Sud, scrive l’ultima annotazione sul taccuino: otto mesi dopo una spedizione di soccorso ne ritrova il corpo.

1918 – Nel cielo di Ponte di Piave il maresciallo pilota Ernesto Cabruna da Tortona affronta da solo undici aerei nemici, abbatte il capo pattuglia e disperde i rimanenti.

1930 – Heinrich Brüning è indicato come cancelliere tedesco.

1941 – Seconda guerra mondiale: termina la battaglia di Capo Matapan (iniziata il 27 marzo).

1945 – Seconda guerra mondiale: ultimo giorno di attacchi dall’Inghilterra delle Fortezze volanti.

1946 – La Piaggio presenta sul mercato la Vespa.

1951 – Caso Rosenberg: Ethel e Julius Rosenberg sono accusati di cospirazione e spionaggio.

1971

– Per l’uccisione dell’attrice Sharon Tate, chiesta la pena di morte (a Los Angeles, California) per Charles Manson e tre sue seguaci;

– Massacro di My Lai: l’ufficiale William Calley è processato per assassinio premeditato e condannato alla prigione a vita.

1973 – Guerra del Vietnam: gli ultimi soldati americani lasciano Saigon, Vietnam del Sud. In totale i morti ammontano a 930.000 nord–vietnamiti, 180.000 sud–vietnamiti e 45.000 statunitensi.

1979 – Con la mediazione di Jimmy Carter, il presidente egiziano Anwar al-Sadat e il primo ministro israeliano Menahem Begin firmano il trattato di pace tra Egitto ed Israele.

1993 – Édouard Balladur diventa primo ministro di Francia.

2004 – Sette paesi dell’ex Cortina di ferro entrano a far parte della NATO: Bulgaria, Estonia, Lituania, Lettonia, Romania, Slovacchia e Slovenia.

2017 – Il Regno Unito invoca l’articolo 50 del trattato sull’Unione europea dando formalmente inizio alla Brexit.

Fonte: il.wikipwdia.org