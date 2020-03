iorestoacasa e guardo la tv: ecco cosa c’è stasera in televisione

GROSSETO – In questi giorni ci troviamo costretti in casa e, dopo una prima fase di relax, iniziano a farsi sentire i primi momenti di noia. Vi abbiamo già dato una lista di consigli su come sconfiggere la monotonia, e tra questi ovviamente la tv era in testa. Per fornirvi un aiuto in più abbiamo deciso di condividere ogni giorno la programmazione della prima serata sulle maggiori reti tv, in modo che ognuno possa scegliere la trasmissione che preferisce per trascorrere più piacevolmente la serata. Ecco quindi la programmazione di stasera:

Rai 1: 21.25 – Bella da morire. Eva ha uno scontro con il padre riguardo lo stupro della sorella. Nel frattempo, Rachele, ancora lontana da casa, spia l’uomo che anni prima l’ha violentata, mentendo a Matteo e a Eva. Giuditta si riconcilia con il marito.

Rai 2: 21.05 – Che tempo che fa. Dalle previsioni del tempo alle interviste a noti personaggi della letteratura e dello spettacolo. Per finire, la comicità di Luciana Littizzetto. Conduce Fabio Fazio.

Rai 3: 21.20 – Subuirbicon. Suburbicon è un tranquillo quartiere californiano nel quale, dopo un misterioso omicidio, una famiglia apparentemente perfetta è costretta a ricorrere al ricatto e alla vendetta per sopravvivere. QUI il trailer.

Canale 5: 21.20 – Live non è la D’Urso. Barbara D’Urso conduce un talk show dedicato ai protagonisti della televisione italiana, con particolare attenzione ai partecipanti ai reality.

Italia 1: 21.15 – Point Break. Un investigatore dell’FBI si infiltra all’interno di un gruppo di surfisti per smascherare una banda di rapinatori di banche. Ben presto rimane affascinato dal loro stile di vita. QUI il trailer.

Rete 4: 21.25 – Un’ottima annata. Un banchiere londinese eredita una vigna in Provenza nella quale passava le vacanze da bambino. Arrivato sulla proprietà incontra una donna che sostiene di essere sua cugina, nonché proprietaria del podere. QUI il trailer.

Canale 20 Mediaset: 21.05 – Pacific Rim. Film del 2013 diretto da Guillermo del Toro. Il film trae ispirazione dai Kaijū, i colossali mostri del cinema giapponese e dai vari mecha presenti in numerosi anime e manga. QUI il trailer.

La7: 20.35 – Non è l’Arena. Dibattiti con ospiti in studio e approfondimenti legati a temi d’immediata attualità, con un particolare attenzione alla situazione sociale e alla politica quotidiana nel nostro Paese.

Tv8: 21.30 – I delitti del BarLume. Dai romanzi di Marco Malvaldi, le avventure del tenebroso barista Massimo, impegnato a scoprire i segreti della cittadina toscana dove vive e lavora.

Nove: 21.25 – Camionisti in trattoria. Chef Rubio va in missione per tutta l’Italia con l’obiettivo di scovare le più leggendarie trattorie da camionista.

Rai 4: 21.20 – Enough – Via dall’incubo. Slim, una giovane cameriera, si illude di aver trovato il suo uomo ideale, Mitch. Dopo aver scoperto che lui possiede in realtà una doppia personalità, la ragazza scappa e cambia identità, ma le persecuzioni continuano.

Iris: 21.00 – Eyes Wide Shut. Una coppia dalla vita idilliaca esplora la propria relazione in un mondo sotterraneo di lussuria e fantasie peccaminose.

Rai Movie: 21.10 – La bussola d’oro. In un universo parallelo, la giovane Lyra Belacqua viaggia verso il Polo Nord per salvare il suo migliore amico ed altri bambini che sono stati rapiti per essere sottoposti a terribili esperimenti. QUI il trailer.

Cielo: 21.20 – Casinò. Sam Rothstein, l’allibratore preferito del boss di Kansas City, viene nominato direttore di un Casinò a Las Vegas. Lì si innamora di una prostituta dalla quale ha una figlia e s’infatua a tal punto della donna da depositare a suo nome 25mila dollari.

Paramount Channel: 21.30 – Ember – Il mistero della città di luce. Ember è costruita nel sottosuolo e sta esaurendo la sua riserva di luce. Due ragazzi, cercando energia in superficie, svelano l’antico mistero della città. QUI il trailer.