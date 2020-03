Coronavirus: tornano a crescere i contagi. Siamo a quota 239 positivi in Maremma

GROSSETO – Torna a crescere l’aumento del numero dei contagi. In provincia di Grosseto rispetto alla giornata di ieri i casi positivi al virus sono cresciuti di 17 unità. Ad oggi i malati di covid19 sono 239.

Si tratta di un incremento significativo che può essere spiegato da un fattore tecnico. Come spiegato ieri in una nota della Regione Toscana infatti, nei giorni scorsi ci sono stati dei ritardi nella comunicazione dei dati dalle province di Grosseto e Lucca. Si tratta di dati sono da considerarsi spalmati su una settimana. Quindi il “picco” nei nuovi contagi che veine registrato con questi nuovi dati non è comunque del tutto attribuibile alla giornata di oggi. Bisognerà dunque, per comprendere meglio come si stia evolvendo la diffusione del virus in Maremma, aspettare almeno i dati della giornata di domani.

Per quanto riguarda il Comune capoluogo i casi di pazienti postivi al coronavirus sono 130 con un aumento di 11 unità. Nel Comune di Orbetello i casi sono saliti a 13.