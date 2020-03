ULTIM’ORA – Coronavirus, Conte: «Lo Stato c’è. Nessuno sarà lasciato da solo»

ROMA – «Lo Stato c’è e vogliamo stare vicino ai cittadini che sono in difficoltà». Così il presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte che pochi minuti fa è intervenuto per un nuovo messaggio alla Nazione.

«Abbiamo lavorato per varare subito un provvedimento di grande impatto. Ho appena firmato – ha detto Conte – un Dpcm (Decreto del presidente del consiglio dei ministri) con il quale giriamo 4,3 miliardi per il fondo di solidarietà comunale».

«Con una ordinanza della protezione civile poi, noi aggiungiamo a questo fondo altri 400 milioni con il vincolo che debbano andare a chi ha bisogno di fare la spesa, ma non ha le risorse».

«Già dall’inizio della settimana prossima confidiamo che i sindaci siano in grado di erogare questi buoni spesa o consegnare direttamente delle derrate alimentari a chi ne ha bisogno e chi in questi giorni si è trovato in estrema difficoltà».

A confermare che «nessuno sarà lasciato solo» anche le parole del ministro dell’economia Roberto Gualtieri che ha partecipato alla conferenza stampa insieme al premier.