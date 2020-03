iorestoacasa e guardo la tv: ecco cosa c’è stasera in televisione

GROSSETO – In questi giorni ci troviamo costretti in casa e, dopo una prima fase di relax, iniziano a farsi sentire i primi momenti di noia. Vi abbiamo già dato una lista di consigli su come sconfiggere la monotonia, e tra questi ovviamente la tv era in testa. Per fornirvi un aiuto in più abbiamo deciso di condividere ogni giorno la programmazione della prima serata sulle maggiori reti tv, in modo che ognuno possa scegliere la trasmissione che preferisce per trascorrere più piacevolmente la serata. Ecco quindi la programmazione di stasera:

Rai 1: 21.25 – Il meglio di Viva Rai Play. Il programma più rivoluzionario di Fiorello, ideato per la piattaforma digitale Rai, arriva su Rai 1.

Rai 2: 21.05 – Petrolio Files 2020. Appuntamento dedicato all’emergenza Coronavirus.

Rai 3: 21.45 – Sapiens – Un solo pianeta. Un programma che pone domande sulla natura, sullo spazio, sulla Terra e sul futuro dell’uomo. Un viaggio attraverso i fiumi dimenticati, l’evoluzione dell’homo sapiens, i terremoti, le città del passato e quelle del futuro, il Mediterraneo.

Canale 5: 21.20 – Ciao Darwin – Terre desolate. Lo storico programma condotto da Paolo Bonolis, con la partecipazione di Luca Laurenti.

Italia 1: 21.15 – Pets – Vita da animali. Una commedia sugli animali domestici e su come trascorrono le proprie giornate quando li lasciamo soli per andare a scuola o a lavoro. QUI il trailer.

Rete 4: 21.25 – Stasera Italia weekend speciale. Talk show dedicato alla politica, ai principali casi di cronaca, all’attualità e alle provocazioni sociali della settimana. Un confronto giornalistico con ospiti in studio ed in collegamento.

Canale 20 Mediaset: 21.05 – Autobahn – Fuori controllo. Casey Stein cerca disperatamente di salvare la donna che ama, rapita da un vendicativo signore della droga che cerca di fargliela pagare per averlo derubato di un carico di cocaina. QUI il trailer.

La7: 21.15 –Operazione sottoveste. Il capitano di un sottomarino ed il suo equipaggio usano metodi insoliti per rimettere in sesto la loro nave. Con Tony Curtis e Cary Grant.

Tv8: 21.30 – Agente 007 – Una cascata di diamanti. James Bond è sulle tracce di Ernst Stavro Blofeld, lo spietato capo della Spectre, ed una volta trovato lo uccide. Bond viene poi incaricato di indagare su uno strano contrabbando di diamanti.

Nove: 21.25 – L’ombra del sospetto. Dopo che Lisa scompare durante un viaggio d’affari, il marito Peter comincia a sospettare che lei abbia una relazione con un altro uomo, perciò cerca di raccogliere più informazioni possibili sul loro conto.

Rai 4: 21.20 – Narcos. Serie tv sulle vicende di alcuni dei più noti signori della droga e sul lavoro delle forze dell’ordine che cercano di fermarne i loro affari illeciti.

Rai 5: 21.15 – Passerotti o pipistrelli? Commedia teatrale in due atti del 1993 scritta da Vincenzo Salemme.

Iris: 21.00 – Ipotesi di complotto. Un tassista paranoico di New York diventa bersaglio della CIA e scopre che le sue paure sono giustificate. QUI il trailer.

Rai Movie: 21.10 – Child 44 – Il bambino n. 44. Un ufficiale della sicurezza indaga su di una serie di terribili omicidi in una nazione apparentemente sicura. Il governo intralcia la missione dell’uomo poiché non vuole ammettere la presenza di criminali sul territorio e soprattutto perché le vittime sono tutti dei bambini. QUI il trailer.

Cielo: 21.20 – Amori, letti e tradimenti. Un industriale cerca in tutti i mondi di entrare in possesso di un fondo agricolo ma deve fare i conti con un contadino che non ne vuole sapere. Decide così di arrivare a un compromesso con l’uomo.