GROSSETO – Questo pomeriggio, in occasione del venerdì della Misericordia, il vescovo Rodolfo ha celebrato la Messa nella cappella dell’ospedale di Grosseto assieme ai cappellani Amedeo e Lamberto.

“Ogni Messa è davvero la presenza viva e reale di Dio in Gesù, al di là delle porte aperte. Gesù è solidale con noi, è solidale alla nostra sofferenza. Egli ha vinto la morte e chi crede in Lui partecipa alla sua vita”, è stato un passaggio della sua omelia.

Al termine, si è recato davanti all’ingresso della nuova ala del nosocomio cittadino e ha innalzato questa preghiera di benedizione:

Sii benedetto, Dio nostro Padre,

per i benefici che ci hai elargito in Cristo tuo Figlio:

egli è venuto a guarire le nostre infermità e debolezze

con la potenza dello Spirito Santo,

e inviando i discepoli a predicare il Vangelo

ordinò loro di visitare e curare gli infermi.

Guarda al tuo popolo in questo tempo di prova e sofferenza.

Esaudisci le nostre umili preghiere:

per la grazia del tuo Spirito

fa’ che i nostri fratelli e sorelle ricoverati in questo ospedale

trovino guarigione e salvezza.

Sostieni i medici, gli infermieri, i volontari

e quanti qui svolgono il proprio lavoro e servizio.

Ti affido le loro vite e il loro lavoro:

rendili segno della tua sollecitudine e del tuo amore.

Proteggi le loro famiglie.

Fa’ che tutti noi,

fortificati nella pazienza dalla tua benedizione,

raccogliamo ai piedi della croce

il frutto della speranza

per tornare insieme a lodare con gioia il tuo nome.

Per Cristo nostro Signore.

Amen