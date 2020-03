I centri sociali di Ancescao donano oltre 300 tute e 400 copriscarpe all’Ospedale Misericordia

GROSSETO – Oltre 300 tute e 400 copriscarpe sono state donate agli operatori sanitari dell’Ospedale Misericordia di Grosseto.

Dopo la prima consegna, di 135 tute e 300 copriscarpe, effettuata su iniziativa de “Gli Anta Aps” di Braccagni, il centro di promozione sociale del paese, insieme a tutti i centri e al coordinamento provinciale Ancescao, che si sono fatti promotori di una serie di iniziative per la salute, degli operatori ospedalieri e dei cittadini, adesso si sono uniti alle donazioni anche Big Mat Edilizia Commerciale di Grosseto e Big Mat Corti di Follonica con altre 170 tute destinate al personale sanitario. L’iniziativa prosegue con tutta la rete dei centri Ancescao della Provincia di Grosseto, grazie al Coordinamento Provinciale dell’Associazione che sta raccogliendo i fondi offerti da tutte le strutture sociali.

L’obiettivo è proseguire con le forniture, nel particolare camici, all’Ospedale e approvvigionarsi di mascherine da distribuire alla popolazione, partendo da coloro che sono più a rischio di infezione da Covid-19.

“Nei prossimi giorni – annunciano gli organizzatori- proseguiranno le consegne e la distribuzione di questi dispositivi di protezione individuale offerti con il cuore e che ci rendono fieri di avere cosi belle persone nei nostri centri. A Braccagni inoltre si stanno raccogliendo offerte dalla cittadinanza, arrivate già in maniera importante, attraverso la disponibilità delle attività produttive che hanno già contribuito in questa prima fase e dagli stessi abitanti che, uniti, stanno rispondendo come un solo cuore”.