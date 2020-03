Donazione per il Misericordia: 300 euro dal Comitato di Barbanella

GROSSETO – Un gesto di solidarietà per il “nostro” ospedale. In questi giorni difficili di emergenza per il coronavirus il Comitato festeggiamenti di Barbanella, sempre molto attivo nel quartiere con le tante iniziative organizzate per grandi e piccini, ha deciso di destinare 300 euro al Misericordia di Grosseto.

Si tratta di una donazione importante in questo momento particolare. Per chi volesse può fare una donazione sul conto che è stato aperto dalla Asl Toscana sud est. Questi gli estremi del conto corrente dedicato per le donazioni: IBAN IT 81T01030 14217 000001128461 nella causale va inserito “Donazione Emergenza Corona Virus oppure COVID-19”.

Qui trovate tutte le istruzioni per fare una donazione: Coronavirus, chi vuole può sostenere l’ospedale di Grosseto. Ecco come