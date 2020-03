Coronavius: ufficio postale aperto per un giorno per l’erogazione delle pensioni e altri servizi

MANCIANO – L’ufficio postale di Marsiliana apre (solamente) il giorno giovedì 2 aprile, in via del tutto eccezionale, per l’erogazione delle pensioni e per altri servizi postali.

La riapertura è avvenuta grazie alla richiesta fatta dal sindaco di Manciano Mirco Morini all’Anci. Inoltre, il sindaco di Manciano ha aderito all’iniziativa, insieme a tutti gli altri sindaci della provincia di Grosseto, per la riapertura di tutte le filiali delle Poste.