Coronavirus, la minoranza: «Venga riaperto l’ufficio postale di Bagnolo»

SANTA FIORA – “Sono giorni difficili, per tutti, ma non per questo comportamenti scorretti possono passare sotto silenzio o essere giustificati”.

A scriverlo, in un comunicato, il gruppo consiliare di opposizione di Santa Fiora.

“Anzi, è in questi momenti che dovrebbe maggiormente venire fuori in tutti più senso civico e del dovere, specialmente nel servizio pubblico – prosegue la minoranza -. Non può essere tutto un 8 settembre quotidiano. Ci riferiamo al comportamento di Poste italiane nel nostro Comune, che ha chiuso senza troppi problemi l’ufficio postale nella frazione di Bagnolo creando così enormi difficoltà a tutti i cittadini e in particolare ai pensionati, una delle categorie più fragili che spesso hanno difficoltà a spostarsi anche in periodi normali, figuriamoci in questi giorni, quando bisogna riscuotere la pensione e magari si hanno figli o nipoti residenti in altri comuni”.

“Contraddicendo con questo anche le direttive che ci chiedono di evitare il più possibile spostamenti e affollamenti soprattutto alle persone anziane – va avanti l’opposizione -. Chiediamo pertanto a Poste italiane, al prefetto e al sindaco di adoperarsi per ripristinare immediatamente questo servizio pubblico essenziale”.

“La nostra proposta – conclude la minoranza – è quella di garantire quanto meno un servizio minimo nell’ufficio di Bagnolo come sta venendo garantito nelle altre frazioni, così da venire incontro alle esigenze delle numerosissime persone che si trovano in grandi e gravi disagi”.