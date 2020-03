Coronavirus: la comunità senegalese dona 500 euro alla Vab

FOLLONICA – Nella città del Golfo anche la comunità senegalese si mobilita per aiutare ad affrontare l’emergenza coronavirus.

Ieri pomeriggio i rappresentanti dell’associazione Jappo “Insieme” di Follonica, il gruppo che rappresenta i senegalesi in città sotto forma di associazione dal 2009, ha consegnato un assegno di 500 euro agli operatori Vab.

«In questi giorni difficili, impegnativi e tristi per tutti noi, un grande gesto di solidarietà – commenta la Vab la donazione che arriva in un momento di grande criticità -. Non solo per la nostra associazione ma per tutti i cittadini di Follonica, che ci ricorda ancora una volta che questa guerra si vince insieme. Grazie di cuore, questi gesti sono il nostro carburante, l’energia positiva che ci sostiene e sono l’essenza dell’appartenenza ad una unica, grande comunità».