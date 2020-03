Coronavirus: in Comune arrivano anche i separé per la sicurezza di cittadini e lavoratori

GROSSETO – Nuovi strumenti di protezione a disposizione del personale del municipio e degli utenti per far fronte al periodo di emergenza legato al Coronavirus.

“Oltre ai dispositivi di protezione e igienizzazione già in uso al personale del Comune di Grosseto – dicono il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al Personale e al Bilancio, Giacomo Cerboni – sono stati acquistati dal Servizio Economato e sono arrivati i primi separé di rispetto che già dalla prossima settimana saranno installati per garantire maggior sicurezza e distanziamento ai dipendenti degli sportelli di Tributi, Anagrafe e Sportello edilizia”.

“Allo stesso tempo – concludono – in questo modo viene garantita maggior sicurezza anche per i cittadini che si dovessero recare in Comune per necessità non rinviabili”.