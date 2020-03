Coronavirus, i dati ufficiali aggiornati: contagi, guariti, morti

GROSSETO – Ecco i dati ufficiali diffusi sul coronavirus con i numeri di contagiati, guariti, morti di oggi sabato 28 marzo.

Partiamo dai dati nazionali diffusi dalla protezione civile. 12.384 guariti (1434 in più rispetto a ieri); 10.023 deceduti (889 in più rispetto a ieri); il numero complessivo dei positivi sale a 70.065 (3651 in più rispetto a ieri).

Per quanto riguarda i dati della Toscana. Sono 252 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in Toscana a ventiquattro ore dal precedente bollettino, analizzati nei laboratori toscani (anche se, come spiegato sopra, l’incremento risulta di 367 casi); e 21 i nuovi decessi. Salgono dunque a 3.817 i contagiati dall’inizio dell’emergenza. 28 sono finora le guarigioni virali (i cosiddetti “negativizzati”), 80 le guarigioni cliniche e 198 i decessi. I casi attualmente positivi in cura rimangono dunque 3.511.

Per quanto riguarda la provincia di Grosseto. 222 casi in provincia di Grosseto. Aumenta, sebbene in maniera più contenuta rispetto ai giorni scorsi, il numero dei contagiati in Maremma: sono 9 in più rispetto all’ultimo aggiornamento.