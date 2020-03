Coronavirus: 222 casi in Maremma, 8 in più rispetto a ieri

GROSSETO – 222 casi in provincia di Grosseto. Aumenta, sebbene in maniera più contenuta rispetto ai giorni scorsi, il numero dei contagiati in Maremma: sono 8 in più rispetto all’ultimo aggiornamento.

“Nel Comune di Orbetello – spiega il sindaco Andrea Casamenti – i casi sono fermi a 11″. Nessun nuovo positivo, dunque, nel Comune lagunare.

In attesa dei dettagli del Comune di Grosseto e dei dati regionali e nazionali, quelli provinciali, vista la crescita contenuta, fanno ben sperare.