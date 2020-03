Al via “80 voglia di donare”, la raccolta fondi di Agimus per l’ospedale Misericordia

GROSSETO – L’Associazione A.Gi.Mus Grosseto si rivolge agli amici, al pubblico dei concerti e ai suoi partner, per chiedere un aiuto concreto da destinare all’Ospedale Misericordia di Grosseto.

A.Gi.Mus è una associazione da sempre attiva sul territorio attraverso attività di promozione e valorizzazione della musica, tra cui Musica in Ospedalee il cartellone musicale “La voce di ogni strumento”.

Una mission culturale a cui si affianca una vocazione sociale importante che in questi anni ha contribuito a sostenere una serie di realtà non profit impegnate nell’ambito sociale e sanitario. Un impegno che, come sottolinea la presidente Gloria Mazzi “nasce dalla convinzione che il mondo della cultura è strettamente legato con il benessere dell’intera comunità. In questi giorni l’emergenza sanitaria ci ha spinto a muoverci in prima persona e a mobilitarci per aiutare chi è in prima linea di fronte all’emergenza sanitaria”.

In accordo con il presidio ospedaliero territoriale, l’associazione ha attivato una campagna di raccolta fondi finalizzata all’acquisto di mascherine chirurgiche, mascherine FFP2, mascherine FFP3, tute di categoria 3-4 per rischio biologico e chimico, visiere, occhiali e copriscarpe. L’obiettivo è raggiungere la cifra di 5mila.

Un’iniziativa che vede il coinvolgimento diretto e la partecipazione dei soci A.Gi.Mus e di tutto lo staff che lavora alla realizzazione dei progetti: “in questo momento difficile, è fondamentale sostenerci e aiutarci reciprocamente- ribadisce la Presidente – […] donare per il presidio ospedaliero grossetano, significa contribuire concretamente al benessere della nostra comunità, con l’augurio di tornare presto a incontrarci e ad ascoltare i nostri musicisti dal vivo”.

Ognuno può contribuire, anche con una piccola somma, con un bonifico sul conto corrente intestato ad A.Gi.Mus Grosseto:

IBAN:IT 17 P 084611430 000 001069 7803

Banca di Credito Cooperativo Castagneto Carducci Ag. Grosseto

CAUSALE: EMERGENZA COVID-19

oppure con PayPall accedendo direttamente alla pagina di donazione sul sito:

Tutti i fondi raccolti verranno destinati all’acquisto di materiali per la sicurezza del personale medico e infermieristico del Presidio Ospedaliero Misericordia di Grosseto, un sostegno per la sicurezza di chi lavora ogni giorno per la salute dei cittadini.