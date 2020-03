iorestoacasa e guardo la tv: ecco cosa c’è stasera in televisione

GROSSETO – In questi giorni ci troviamo costretti in casa e, dopo una prima fase di relax, iniziano a farsi sentire i primi momenti di noia. Vi abbiamo già dato una lista di consigli su come sconfiggere la monotonia, e tra questi ovviamente la tv era in testa. Per fornirvi un aiuto in più abbiamo deciso di condividere ogni giorno la programmazione della prima serata sulle maggiori reti tv, in modo che ognuno possa scegliere la trasmissione che preferisce per trascorrere più piacevolmente la serata. Ecco quindi la programmazione di stasera:

Rai 1: 21.25 – Ulisse – Il piacere della scoperta. Alberto Angela conduce il programma di divulgazione dedicato alla storia, all’arte e alla cultura.

Rai 2: 21.05 – The Good Doctor. Dopo un’infanzia travagliata in una cittadina del Wyoming, un giovane chirurgo autistico con la sindrome del savant, inizia a lavorare al prestigioso San Jose St. Bonaventure Hospital.

Rai 3: 21.20 – Presa diretta – Coronavirus: la sfida dell’Italia. Un approfondimento sulle misure e le forze coinvolte nella lotta contro l’emergenza Covid 19, con le misure economiche del Governo e gli interventi straordinari dell’Unione Europea, le testimonianze dei medici e le reazioni della società civile.

Canale 5: 21.20 – Amici di Maria. Storico talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.

Italia 1: 21.15 – Terminator Genesys. Anno 2029, un cyborg viene inviato nel 1984 per uccidere Sarah Connor, la donna che è destinata a dare alla luce il futuro capo della resistenza del genere umano contro il dominio delle macchine. QUI il trailer.

Rete 4: 21.25 – Quarto Grado. Approfondimento e discussione in studio su casi di cronaca che hanno appassionato e diviso il pubblico. I misteri irrisolti degli ultimi trent’anni rivisti alla luce di nuovi documenti e interviste inedite. Con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Canale 20 Mediaset: 21.05 – Amici per la morte. La figlia del capo di una banda di ladri abilissimi, viene rapita e verrà rilasciata solo in cambio di una partita di diamanti.

La7: 21.15 –Propaganda Live. Nuovo appuntamento con il talk di informazione e satira condotto da Diego bianchi, in arte Zoro.

Tv8: 21.30 – Italia’s got talent – Best of. Tutto il meglio del fortunato talent show.

Nove: 21.25 – I migliori fratelli di Crozza. Il meglio della satira unica e inimitabile di Maurizio Crozza. I personaggi più amati, le canzoni più divertenti e i monologhi più graffianti.

Rai 4: 21.20 – Parker. Un fuorilegge dato per morto dai propri compagni decide di mettere a segno un’ultima rapina alleandosi con un improbabile collega. Il suo obbiettivo è beffare chi lo ha tradito ed abbandonato. QUI il trailer.

Iris: 21.00 – Invictus. Dopo la caduta dell’apartheid, Nelson Mandela vince le elezioni e tenta di ridare speranza a un paese in ginocchio aiutato dal capitano della squadra nazionale di rugby, impegnato a giocare il torneo mondiale. QUI il trailer.

Rai Movie: 21.10 – Sex and the City. Carrie Bradshaw cura una rubrica sul sesso su di un noto periodico di New York. Con le tre fide amiche Samantha, Charlotte e Miranda esplora il mondo degli incontri a Manhattan, offrendo un divertente spaccato della vita da single, e non solo, in città. QUI il trailer.

Cielo: 21.20 – Grosse bugie. Un gruppo di giovani si prepara per trascorrere un’estate indimenticabile, ma tra le feste, il divertimento e il sesso spensierato, rimane spazio per una serie di segreti e di subdole bugie.

La 5: 21.10 – Le regole del caos. Una paesaggista riceve il prezioso ed ambito incarico di disegnare e realizzare i giardini regali del palazzo di Versailles. La donna si rende conto di essere attratta dal nuovo collega, l’artista André Le Notre. QUI il trailer.