Il Coronavirus tocca anche l’atletica, rinviati a settembre i campionati italiani Juniores e Promesse

GROSSETO – Rinviati i Campionati italiani Juniores e Promesse di atletica a Grosseto. La manifestazione che metterà in palio i titoli tricolori Under 20 e Under 23 è ora prevista dal 18 al 20 settembre, tre mesi dopo le date inizialmente fissate (12-14 giugno). A deciderlo è stato oggi il consiglio federale, che a causa dell’emergenza per il Coronavirus ha delineato il nuovo ipotetico calendario dell’attività. L’appuntamento con i migliori giovani del panorama nazionale, organizzato dall’Atletica Grosseto Banca Tema, attende oltre un migliaio di partecipanti sulla pista dello stadio Zecchini.