Coronavirus: rinviata l’apertura delle iscrizioni all’Ultra Trail Parco della Maremma

GROSSETO – “Visto il periodo di grande incertezza su tutto il territorio nazionale e non solo, ci sembra opportuno posticipare l’apertura delle iscrizioni a Utpm”.

Esordisce così Paolo Vagaggini, presidente del Trail Team Maremma, società che organizza l’Ultra Trail Parco della Maremma che si svolgerà, come di consueto, nel mese di settembre.

L’apertura delle iscrizioni era prevista per il 31 marzo ma, in accordo con gli altri membri del comitato organizzativo, è stata rinviata a data da destinarsi.

“Dato questo momento di emergenza – prosegue Vagaggini – non sappiamo ancora definire una data certa per l’apertura delle iscrizioni. La nostra speranza è che questo periodo passi in fretta, invitando tutti a rispettare le norme per vincere insieme questa battaglia”.