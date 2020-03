Coronavirus: rinviata la scadenza del premio di poesia “Cipressino d’Oro”

FOLLONICA – C’è tempo fino a domenica 31 maggio per partecipare all’ottava edizione del premio di poesia “Cipressino d’Oro”.

Il Kiwanis Club di Follonica, che dal 2013 organizza il concorso letterario internazionale rivolto a tutti coloro che amano l’arte della scrittura, ha deciso di prorogare il termine per l’invio degli elaborati, previsto per martedì 31 marzo, a domenica 31 maggio. Slitta anche la premiazione: la consegna dei premi, in calendario a maggio, verrà fatta a settembre.

«L’emergenza sanitaria coinvolge inevitabilmente anche il nostro programma – spiega l’organizzatore del “Cipressino d’Oro”, il kiwaniano Loriano Lotti –: abbiamo rimandato sia la scadenza per l’invio delle poesie che la premiazione, con la speranza che la situazione torni presto alla normalità. Sono giorni difficili per tutti ma dare spazio alla creatività potrebbe essere un modo per trascorrere il tempo».

Il tema da seguire per scrivere la propria poesia è: “Il pensiero omologato e la dipendenza emotiva nell’era della tecnologia”. La partecipazione è libera e gratuita: gli elaborati devono essere in lingua italiana, inediti e non premiati in altri concorsi letterari.

«Il mondo virtuale – continua Lotti –, ne abbiamo in questo periodo ulteriore prova, fa parte della vita di ognuno di noi: vogliamo far riflettere i poeti sugli effetti che la tecnologia ha però nei ragazzi e nel loro modo di approcciarsi alla vita e alle relazioni umane».

La poesia e la scheda di iscrizione potranno essere inviate all’indirizzo mail follonica@kiwanis.it, o via posta a: Premio Cipressino d’Oro – Kiwanis Club Follonica, via Lamarmora 62 (c/o Loriano Lotti), 58022 Follonica (Gr).

Per informazioni sul bando scrivere a follonica@kiwanis.it, oppure contattare Loriano Lotti al 347 6754324.