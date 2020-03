Coronavirus in Italia, i dati aggiornati: 66414 positivi, 10950 guariti e 9134 decessi

GROSSETO – Ultimi aggiornamenti del Dipartimento della Protezione civile sull’emergenza Coronavirus.

Nella consueta conferenza stampa, oggi anticipata alle 17.30, sono stati diffusi i dati aggiornati sul Coronavirus in Italia:

10950 guariti (589 in più rispetto a ieri);

9134 deceduti (969 in più rispetto a ieri). Il dato particolarmente elevato è dovuto al fatto che ieri, per una errata contabilizzazione di una Regione, non erano stati conteggiati 50 decessi;

il numero complessivo dei positivi sale a 66414 (4401 in più rispetto a ieri).

Dei positivi , 3732 (ieri erano 3612), pari al 6% del totale, si trovano in terapia intensiva.