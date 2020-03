Coronavirus, il sindaco: «Oggi effettuati tre tamponi sull’isola»

ISOLA DEL GIGLIO – Come ogni giorno, ecco gli aggiornamenti sulla situazione Coronavirus sull’Isola del Giglio, inviata dal sindaco Sergio Ortelli.

Nella mattinata il Servizio Ipn della Asl Toscana Sud Est ha effettuato tre tamponi Covid-19.

Il primo è riferito ad un uomo, di nazionalità tedesca, sintomatico da qualche giorno. Il tampone effettuato sull’uomo nella giornata di lunedì scorso era risultato “indeterminato”, ovvero dubbi,o tanto da rendersi necessaria la ripetizione che di solito si fa non prima delle 48 ore successive.

Il secondo tampone è riferito alla donna piacentina, già positiva ma con esiti negativi al tampone di lunedì. Il tampone di oggi è necessario per valutarne la completa guarigione.

Il terzo tampone è un test preventivo richiesto per il medico di base, che non ha sintomi ovviamente, ma serve per stemperare qualsiasi incertezza dovuta ai contatti quotidiani che il medico ha con la popolazione e con i casi di emergenza urgenza sanitaria.

I risultati verranno naturalmente comunicati doverosamente non appena si conosceranno.

Orario straordinario Servizio Urbano Tpl

La Tiemme comunica i nuovi orari in vigore da oggi

ISOLA DEL GIGLIO: Modalità servizi urbani da venerdì 27 marzo a venerdì 3 aprile 2020

Ig1A Linea Porto – Castello – Campese – FERIALE

Giglio Porto 7.00 9.40 11.45 14.30 17.30

Giglio Castello 7.15 9.55 12.00 14.45 17.45

Giglio Campese 7.30 10.10 12.15 15.00 18.00

Ig1R Linea Campese – Castello – Porto – FERIALE (* SI EFFETTUA IL GIOVEDI’)

Giglio Campese 5.45* 6.15 8.30 10.15 13.45 16.00

Giglio Castello 6.00* 6.30 8.45 10.30 14.00 16.15

Giglio Porto 6.15* 6.45 9.00 10.45 14.15 16.30

Ig1A Linea Porto – Castello – Campese – DOMENICA

Giglio Porto 8.00 10.45 16.00

Giglio Castello 8.15 11.00 16.15

Giglio Campese 8.30 11.15 16.30

Ig1R Linea Campese – Castello – Porto – DOMENICA

Giglio Campese 7.15 10.15 15.00

Giglio Castello 7.30 10.30 15.15

Giglio Porto 7.45 10.45 15.30

Ulteriori informazioni e dettagli: https://www.tiemmespa.it/grosseto-e-provincia-variazioni-dal-27-marzo-2020/

Le solite quotidiane raccomandazioni per tutti – restate a casa

Osservare questa importante precauzione evita il contagio da COVID-19 e non permette la sua diffusione anche sulla nostra isola. I sacrifici di questi giorni, una volta usciti da questa brutta forma virulenta, saranno ripagati con la ripresa della vita di tutti i giorni, della normalità economica e sociale e anche della nostra salute, in costante pericolo in queste settimane. Per chi non segue le regole, sono in arrivo sanzioni più aspre che le gli Organi di Polizia e di Controllo sapranno applicare ai trasgressori.

Continuano quindi le verifiche da parte delle Forze dell’Ordine su entrambe gli scali marittimi. Si prega di fare attenzione alle disposizioni, vecchie e nuove, che impediscono l’imbarco, sia in entrata che in uscita dall’isola. Eccezion fatta per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

I residenti che attualmente si trovano all’estero possono rientrare alla propria residenza. Chi legittimamente rientra dall’estero può raggiungere casa propria una volta entrato nel territorio nazionale. Rientro legittimo, infatti, vuol dire motivato da urgente necessità: chi non ha casa all’estero (turista, persona in viaggio d’affari e simili), chi ha perso lavoro e casa all’estero e rientra definitivamente nel nostro Paese (anche se iscritto Aire), studente il cui corso sia stato definitivamente chiuso o il cui periodo Erasmus sia finito e casi simili.

E’ bene ricordare che il Ministro dei Trasporti ha firmato un Decreto assieme al Ministro della Salute che obbliga all’autoisolamento, per i 14 giorni successivi, per le persone che rientrano in Italia dall’estero, anche se asintomatiche rispetto al Covid-19.Per informazioni invito a consultare i siti http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/coronavirus/coronavirus-de-micheli-firmadecreto-su-autoisolamento-chi-rientra e http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus.

Rilevazioni flussi in ingresso Isola del Giglio del giorno 26 marzo

Arrivi alle ore 9,30 – 4 passeggeri e 3 veicoli

Arrivi alle ore 17,30 – 2 passeggeri e 2 veicoli

Tutti con regolare autocertificazione. Numeri che, ancora una volta, offrono la possibilità di un controllo capillare.