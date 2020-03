Coronavirus, 214 casi in Maremma. 116 nel comune di Grosseto

GROSSETO – 214 casi in provincia di Grosseto, 116 dei quali nel comune capoluogo. Aumenta ancora, sebbene in maniera più contenuta rispetto a ieri, il numero contagiati in Maremma: sono 17 in più (otto donne e nove uomini, tra i 21 e i 92 anni) rispetto all’ultimo aggiornamento.

Nel comune di Grosseto oggi sono sei i nuovi positivi. Ieri, come conferma il sindaco, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, «c’era stato un errore di comunicazione: i contagiato erano 110 e non 109, e dunque oggi sono 116. L’aumento rientra comunque nelle previsioni sanitarie fatte per questi giorni».

Nuovi contagiati anche ad Orbetello dove i positivi sono saliti a 11 come conferma il sindaco Andrea Casamenti che fa gli auguri «di pronta guarigione» ai propri concittadini.

Zona Amiata Grossetana: donna 21, domicilio uomo 62, domicilio uomo 81, domicilio donna 84, ricoverata MI uomo 68, domicilio Zona Colline dell’Albegna: – donna 49, domicilio – donna 55, domicilio – donna 73, ricoverata MI Zona Colline Metallifere: – uomo 36, domicilio – uomo 56, domicilio Zona Grossetana: – donna 57, domicilio – uomo 64, ricoverato MI – uomo 74, domicilio – uomo 84, ricoverato MI – uomo 75, ricoverato MI – donna 92, domicilio – donna 27, domicilio.