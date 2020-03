Al via la realizzazione del “Teatro sotto le stelle”: ospiterà eventi culturali, convegni e cinema

ISOLA DEL GIGLIO – “Al via la realizzazione di un “Teatro sotto le stelle” a Giglio Castello”. Lo annunciano il sindaco di Isola del Giglio Sergio Ortelli e l’assessore al turismo Walter Rossi.

“Cultura, identità e tradizioni – spiegano Ortelli e Rossi- sono gli elementi cardine per valorizzare un’offerta turistica arricchita di esperienze locali, per una promozione del territorio sul territorio stesso, grazie alle energie che gli isolani possono esprimere, con le testimonianze della loro storia, stile di vita e rinomata passione per il teatro, la musica, la poesia e la letteratura”.

Il teatro sotto le stelle verrà realizzato a Giglio Castello, in un antico fabbricato mai completato di proprietà della Croce Rossa, ma concesso al Comune che si trasformerà in un suggestivo spazio eventi all’aperto.

“La realizzazione del ‘Teatro sotto le stelle’ – affermano il Sindaco e l’assessore-, nella sua cornice magica del borgo millenario di Giglio Castello, oltre che ospitare eventi culturali, si presta per organizzare convegni e cinema all’aperto. Grazie all’accordo in via di definizione tra il nostro Comune e la Croce Rosse Italiana, proprietaria dell’area e alla concessione di un importante contributo economico della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, l’Amministrazione Comunale intende fissare, con l’avvio di questo progetto, un altro importante tassello per le politiche di rilancio del turismo isolano”.