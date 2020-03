700 mascherine a famiglie e operatori di Fondazione Il sole. «Un piccolo gesto per la nostra comunità»

GROSSETO – In questi giorni di quarantena i contatti con le famiglie che fanno riferimento alla Fondazione sono stati continui, e fra le altre cose più volte è stata lamentata l’impossibilità a trovare le mascherine protettive per proteggere bocca e naso.

«Nello spirito di dare una mano e alleviare le difficoltà delle famiglie – spiega il presidente della Fondazione Massimiliano Frascino – ci siamo attivati per trovare le mascherine che tutti cercano ma non trovavano. La scorsa settimana ho chiamato l’azienda Toscano Alta Sartoria che avevo saputo essersi riconvertita momentaneamente a questa produzione, e ho ordinato 700 mascherine in “”tessuto non tessuto”, che mi hanno detto a breve saranno certificate (la procedura è in corso). C’è voluto un po’ di tempo per averle perché sono sommersi dagli ordini, ma alla fine le abbiamo ricevute. E giovedì pomeriggio sono state consegnate alle famiglie a agli operatori, in modo che per un po’ di tempo saranno più tranquilli nell’uscire di casa per le normali incombenze».

«Per noi è un modo di stare vicino alle persone in un momento difficile per tutti. E a maggior ragione per chi, come genitori e persone con disabilità, soffrono più di altri i limiti imposti dalla giusta quarantena».