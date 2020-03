iorestoacasa e guardo la tv: ecco cosa c’è stasera in televisione

GROSSETO – In questi giorni ci troviamo costretti in casa e, dopo una prima fase di relax, iniziano a farsi sentire i primi momenti di noia. Vi abbiamo già dato una lista di consigli su come sconfiggere la monotonia, e tra questi ovviamente la tv era in testa. Per fornirvi un aiuto in più abbiamo deciso di condividere ogni giorno la programmazione della prima serata sulle maggiori reti tv, in modo che ognuno possa scegliere la trasmissione che preferisce per trascorrere più piacevolmente la serata. Ecco quindi la programmazione di stasera:

Rai 1: 21.25 – Doc – Nelle tue mani. La nuova fiction di rai 1 con Luca Argentero. La vita del professor Andrea Fanti, brillante primario di medicina interna, è sconvolta quando il padre di un paziente morto nel reparto gli spara un colpo alla testa. Andrea sopravvive allo sparo, ma perde la memoria degli ultimi dodici anni di vita.

Rai 2: 21.05 – Europei under 21 Lussemburgo – Italia.

Rai 3: 21.20 – Napoli milionaria. Celebre commedia di Eduardo De Filippo.

Canale 5: 21.20 – Quo vado? Penultimo successo cinematografico di Checco Zalone. QUI il trailer.

Italia 1: 21.15 – Next. Chris Johnson è un mago in grado di prevedere le azioni future pochi minuti prima che si verifichino. Per questo motivo l’agente Callie Ferris decide di ingaggiarlo per sventare un attentato terroristico che sta per abbattersi su Los Angeles. QUI il trailer.

Rete 4: 21.25 – Dritto e rovescio. Torna l’appuntamento con l’approfondimento giornalistico di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio.

Canale 20 Mediaset: 21.05 – Matrix Reloaded. Zion è assediata da un esercito pronto a assalire gli umani. I cittadini confidano nelle parole di Morpheus e Trinity: che l’Eletto adempirà alla profezia dell’Oracolo, bloccando le macchine e ponendo fine alla guerra. QUI il trailer.

La7: 21.15 –Piazza Pulita. Programma di approfondimento politico e sociale condotto da Corrado Formigli.

Tv8: 21.30 – La notte dei record. Il programma dedicato ai primatisti più famosi e particolari del mondo appartenenti al Guinness dei primati. Conduce Enrico Papi.

Nove: 21.25 –Indovina chi. Il sarcastico patriarca di una famiglia di colore esprime liberamente la sua opinione sul fidanzato bianco di sua figlia.

Iris: 21.00 – Indiana Joens e l’ultima crociata. Dopo essere riuscito a riscattare il padre rapito, l’archeologo Jones si mette alla ricerca del Santo Graal. QUI il trailer.

Rai Movie: 21.10 – Veloce come il vento. Giulia, giovane campionessa di gare automobilistiche, si riconcilia con il fratello tossicodipendente quando capisce che, nonostante i suoi problemi, il ragazzo è in grado di aiutarla nella carriera di pilota. QUI il trailer.

Rai Premium: 21.20 – L’amore dietro la maschera. Durante un ballo in maschera, Elyse, giovane e ricca imprenditrice, rimane affascinata da un individuo misterioso vestito da principe e fa di tutto per cercare di capire chi sia.

Paramount Channel: 21.10 – La mia super ex ragazza. Quando Jenny diventa troppo gelosa, Matt decide di lasciarla così lei scatena i suoi superpoteri. QUI il trailer.