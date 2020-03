Coronavirus: respiratore meccanico donato all’ospedale di Massa

MASSA MARITTIMA – Un respiratore meccanico per l’ospedale di Massa Marittima e messo subito a disposizione del Pronto soccorso per far fronte all’emergenza Covid-19.

E’ la gentile donazione del gruppo Cenecuriamo, che ha così dato il suo prezioso contributo alla gestione dell’emergenza sanitaria.

Di questa iniziativa si è fatto promotore Enrico Corsi con la condivisione e partecipazione di tutto il gruppo così composto: Barbara Spinetti, Nicolò Dezi, Simone Donati, Beatrice Donati, Enrico Francardi, Enrico Mariotti, Laura Pacenti, Lucia Diliberto, Elena Iollerini, Adriano Montomoli, Chiara Nozzoli, Federico Cappelli, Leonardo Cappelli, Alessandra Lucchesi, Francesca Poli, Raffaele Cerreti, Paola Filippeschi, Alessandro Menchetti, Simone Pagliai, Cristina Cerri, Alessandra Giacomelli, Daniele Colombini, Michela Franceschelli, Marta Mugnaini, Fam. Gasperini, Elisa Capresi, Letizia Narcisi, Manuela Topi, Giuliana Grossi, Simona Grandi, Ivanna Murmylyuk, Giuseppe Ruggiero, Patrizia Francardi, Faccin Giorgina, Matteo Ottaviano, Enrico Corsi, Giulio Ferrari.

Un ringraziamento speciale da parte del dottor Ferdinando Righi, direttore dell’Uosd Anestesia Massa Marittima.