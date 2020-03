Coronavirus, i dati ufficiali aggiornati: contagi, guariti, morti

GROSSETO – Ecco i dati ufficiali diffusi sul coronavirus con i numeri di contagiati, guariti, morti di oggi mercoledì 25 marzo.

Partiamo dai dati nazionali diffusi dalla protezione civile. 10361 guariti (999 in più rispetto a ieri); 8165 deceduti (662 in più rispetto a ieri); il numero complessivo dei positivi sale a 62013 (4492 in più rispetto a ieri).

Per quanto riguarda i dati della Toscana. Sono 254 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in Toscana a ventiquattro ore dal precedente bollettino, analizzati nei laboratori toscani; e 16 i nuovi decessi. Salgono dunque a 3.226 i contagiati dall’inizio dell’emergenza. 27 sono finora le guarigioni virali (i cosiddetti “negativizzati”), 68 le guarigioni cliniche e 158 i decessi. I casi attualmente positivi in cura rimangono dunque 2.973.

Per quanto riguarda la provincia di Grosseto. Sono saliti a 197 i casi di persone positive al Coronavirus in provincia di Grosseto. Sono 28 in più di ieri. Un vero e proprio picco, anche collegato ai 17 casi in più del comune capoluogo. In pochissimi giorni si è raggiunto prima la cifra dei 100 contagiati e entro domani, se il numero dei positivi continuerà a crescere con questo ritmo, si supereranno le 200 unità. In totale in provincia di Grosseto i morti sono 3.