Coronavirus, guida per l’emergenza: numeri di telefono, spesa a domicilio, modulo da scaricare, mappe

GROSSETO – In un momento così difficile per tutti anche l’informazione deve fare la sua parte.

Ogni giorno pubblichiamo tante notizie e noi che siamo il quotidiano della Maremma e che siamo sempre vicini ai nostri lettori abbiamo pensato di pubblicare una specie di guida di riferimento che possa servizi in questi giorni di emergenza da coronavirus .

In questo articolo troverete tutte le notizie utili essenziali per far fronte alla maggior parte dei dubbi di questi giorni.

Numeri di telefono da chiamare per chi è a rischio – Ci sono due numeri verdi attivati dalla Asl Toscana sud est: dell’800 050 529, che si aggiunge al già esistente 800 579 579. Inoltre è stato attivato anche il servizio di messaggistica istantanea di WhatsApp a cui sottoporre domande, il cui numero è 366 6382531.

Modulo da compilare quando si esce di casa – L’imperativo è sempre quello di rimanere a casa il più possibile, ma quando si deve uscire per motivi di lavoro, salute o per altre necessità non rinviabili come fare la spesa c’è bisogno di un modulo di auto dichiarazione che potete scaricare qui: LINK. Attenzione perché si possono rischiare sanzioni da 400 a 3000 euro.

Spesa a domicilio – Ci sono molte attività in provincia di Grosseto che dall’inizio dell’emergenza forniscono il servizio di consegna a domicilio. Sia per la spesa che per altre merci. Noi abbiamo realizzato una mappa interattiva che potete consultare e che vi consentirà di trovare facilmente il negozio, la pizzeria o l’attività di cui avete bisogno. Per segnalare nuove attività da aggiungere alla mappa andate qui: LINK.



–

Dove trovare le mascherine – Anche in questo caso, viste le tante richieste dei lettori, abbiamo realizzato una mappa con le attività e i luoghi dove vengono distribuite o vendute le mascherine.. Per segnalare nuove attività da aggiungere alla mappa andate qui: LINK.



–

I dati del contagio – Ogni giorno pubblichiamo una sintesi dei dati ufficiali dell’emergenza sanitaria da coronavirus. Sono dati che riguardano la situazione a livello nazionale, in Toscana e in provincia di Grosseto. Qui trovate ogni giorno la situazione aggiornata agli ultimi dati disponibili forniti da protezione civile, Regione Toscana e Asl Toscana sud est: LINK.

La mappa del contagio – Già da tempo presente nel nostro giornale la mappa del contagio con i dati ufficiali diffusi dalla protezione civile. Si tratta di una mappa che mostra molti dati importanti: il numero dei contagi, i malati, i guariti e i morti a livello nazionale e regione per regione. Ci sono anche grafici interessante per capire meglio il trend e l’evoluzione della diffusione del virus in Italia.