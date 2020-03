Coronavirus: cambia (di nuovo) il modulo per l’autocertificazione. Eccolo da scaricare

GROSSETO – Cambia ancora il modulo per l’autocertificazione dopo le ultime disposizione del 25 marzo. Quindi per tutti gli spostamenti è necessario compilare il modulo che serve ad auto dichiarare i motivi per cui dovete uscire di casa e spostarvi, sia in auto che a piedi.

Ricordiamo che i motivi consentiti per gli spostamenti sono solo per lavoro, per salute o per necessità irrinunciabili come ad esempio la spesa settimanale o l’acquisto di farmaci.

Questo è il modulo che potete scaricare e compilare. Un consiglio che vi diamo è di stampare soltanto le copie che vi servono nell’arco di una giornata: LINK.