Coronavirus, Alocci: «È nel gestire i problemi che si distingue chi fa politica da chi fa il politicante»

MONTE ARGENTARIO -“Ad ormai tre settimane dalle misure di contenimento ricevute dal Governo per la problematica del Covid19, teniamo a ribadire l’impegno in prima linea da parte dell’Amministrazione Comunale nella gestione dell’emergenza sanitaria ed economica”.

A scriverlo, in una nota, il capogruppo della lista di maggioranza Proposta Comune del Comune di Monte Argentario Riccardo Alocci.

“Sin da subito – prosegue – sono stati attivati i dovuti controlli da parte delle Forze dell’Ordine e della Polizia Municipale, non solo con sopralluoghi e posti di blocco, ma anche con il drone e la videosorveglianza per evitare soprattutto gli assembramenti. Controlli intensificati nel momento in cui il decreto del 22 marzo scorso ha posto il divieto alle persone residenti in altri comuni di spostarsi nel nostro territorio se non per motivi di assoluta necessità”.

“Sono stati, inoltre, intrapresi e programmati, fino alla metà di aprile, interventi di sanificazione straordinaria, che si affiancano a quelli già previsti – va avanti Alocci -. Per quanto concerne l’ambito economico-finanziario, l’amministrazione, nel pieno rispetto delle

disposizioni governative, ha provveduto alla posticipazione dei pagamenti relativi alla tassa sui rifiuti, suolo pubblico ed insegne, mentre saranno ricalcolate le rette di asilo nido, mensa e scuolabus”.

“Pertanto, confermiamo la piena fiducia al sindaco e alla Giunta, certi che nel limite delle possibilità di bilancio, ed in considerazione dei futuri interventi governativi, sapranno predisporre le giuste misure a tutela delle famiglie e soprattutto delle attività imprenditoriali che sono il volano della nostra economia”.

“Torneranno i momenti di confronto – va avanti il capogruppo -. Ora è il momento del lavoro anche silenzioso, come l’intensa pressione

esercitata su Poste Italiane circa l’aumento dei giorni di apertura dell’ufficio postale di Porto Santo Stefano durante il periodo di pagamento delle pensioni, altrimenti aperto a giorni alterni, e la riapertura una tantum della sede di Porto Ercole, altrimenti chiusa. È nel gestire i problemi che si distingue chi fa politica da chi fa il politicante”.

“Ci preme, infine, ringraziare – conclude Alocci – tutti coloro che operano con il loro volontariato ad effettuare il servizio di assistenza in favore degli anziani, le Forze dell’Ordine e coloro che garantiscono i servizi essenziali alla comunità in questo momento particolarmente difficile”.