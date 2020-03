Coronavirus, a Grosseto i contagi salgono a 109: 17 in più. C’è il primo morto

GROSSETO – Un uomo di 89 anni è morto nel comune di Grosseto a causa del Coronavirus. Si tratta del primo decesso nel comune capoluogo. Altri due uomini erano morti nei giorni scorsi nei comuni di Follonica e Scansano.

Oggi a Grosseto si è avuto anche un vero e proprio picco di contagi, 17 in un solo giorno. I positivi salgono dunque, a Grosseto a 109.

«L’aumento – precisa però il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna che parla di “picco di contagi” – rientra nelle previsioni sanitarie fatte in questi giorni».

La situazione in provincia di Grosseto: Coronavirus, 197 casi in provincia di Grosseto. 28 in più di ieri