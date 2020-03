Coronavirus, 197 casi in provincia di Grosseto. 28 in più di ieri

GROSSETO – Sono saliti a 197 i casi di persone positive al Coronavirus in provincia di Grosseto. Sono 28 in più di ieri. Un vero e proprio picco, anche collegato ai 17 casi in più del comune capoluogo.

In pochissimi giorni si è raggiunto prima la cifra dei 100 contagiati e entro domani, se il numero dei positivi continuerà a crescere con questo ritmo, si supereranno le 200 unità.

Questa, a quanto continuano a ripetere i sindaci, dovrebbe essere la settimana del picco, dopodiché i contagi dovrebbero iniziare a crescere meno velocemente. Ossia con un numero minore di malati in più al giorno.

Nel comune di Orbetello, come comunica il sindaco Andrea Casamenti, i contagiati sono saliti a nove, e la raccomandazione di tutti i sindaci ai cittadini è di restare a casa e rispettare le regole.