Ritiro pensioni alle Poste: si va per lettera alfabetica. Ecco come funziona a Grosseto

GROSSETO – Per il ritiro delle pensioni potranno recarsi alle poste del territorio comunale di Grosseto gli utenti in questo ordine alfabetico relativo ai cognomi. Per ogni lettera è stato assegnato un giorno.

A-B giovedì 26 marzo

C-D venerdì 27 marzo

E-K sabato 28 marzo

L-O lunedì 30 marzo

P-R martedì 31 marzo

S-Z mercoledì 1 aprile

Ricordiamo che sono aperti gli uffici seguenti: via Scansanese; via Rovetta (anche pomeriggio dal 26 al 1 aprile, escluso il sabato); via Adriatico; via Repubblica Domenicana; Grosseto centro, piazza zza Rosselli (anche pomeriggio, dal 26 al 1 aprile, escluso il sabato).

Si invitano i cittadini a non rivolgersi agli uffici postali per altri motivi non urgenti in queste date, così da evitare assembramenti.

Ricordiamo che per tutti gli altri servizi c’è il sito internet poste.it dove sono indicate tutte le applicazioni.