Nuovi nati: non si registrano più in ospedale ma solo in Comune

GROSSETO – Per dare priorità alle attività sanitarie, Asl ha sospeso il servizio amministrativo di registrazione delle nascite presso l’Ospedale della Misericordia, che normalmente consente ai genitori di non doversi recare in Comune.

Data l’eccezionalità del momento e con spirito di costante collaborazione istituzionale, di conseguenza, l’Amministrazione comunale ha intensificato le proprie attività di Stato civile facendosi carico integralmente del servizio di registrazione delle nascite.

L’ufficio di Stato Civile del Comune di Grosseto, pertanto, rimane l’unico punto al quale i genitori possono accedere per le dichiarazioni di nascita. Il servizio avviene su appuntamento telefonando al numero ‪0564.488716‬, oppure via e-mail all’indirizzo ufficio.statocivile@comune.grosseto.it.