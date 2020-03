La Maremma ha una nuova dottoressa: Federica si laurea in Sociologia in videoconferenza

ROCCASTRADA – Si è laureata questo pomeriggio dalla sua casa in Maremma, in video conferenza, Federica Leone, neo dottoressa in Sociologia all’Università di Bologna.

Federica, roccastradina, ha discusso la tesi dal titolo “Bassa fecondità in Italia, caratteristiche e politiche”. A lei le congratulazioni della redazione de IlGiunco.net