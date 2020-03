iorestoacasa e guardo la tv: ecco cosa c’è stasera in televisione

GROSSETO – In questi giorni ci troviamo costretti in casa e, dopo una prima fase di relax, iniziano a farsi sentire i primi momenti di noia. Vi abbiamo già dato una lista di consigli su come sconfiggere la monotonia, e tra questi ovviamente la tv era in testa. Per fornirvi un aiuto in più abbiamo deciso di condividere ogni giorno la programmazione della prima serata sulle maggiori reti tv, in modo che ognuno possa scegliere la trasmissione che preferisce per trascorrere più piacevolmente la serata. Ecco quindi la programmazione di stasera:

Rai 1: 21.25 – Ricchi di fantasia. Commedia italiana con Sergio Castellitto e Sabrina Ferilli. QUI il trailer.

Rai 2: 21.20 – Maltese. Il romanzo del commissario. Il commissario Dario Maltese della Narcotici di Roma torna a Trapani per il matrimonio di un collega che, però, viene ucciso sotto i suoi occhi. Il poliziotto decide quindi di prendere il posto dell’amico e ne completa le indagini.

Rai 3: 21.20 – Chi l’ha visto? La storica trasmissione di servizio pubblico dedicata alla ricerca di persone scomparse, condotta da Federica Sciarelli.

Canale 5: 21.20 – Grande Fratello Vip. Quarta edizione del fortunato reality di canale 5, conduce Alfonso Signorini.

Italia 1: 21.15 – John Wick. Film d’azione americano, con Keanu Reeves. QUI il trailer.

Rete 4: 21.25 – Fuori dal coro. Talk sulle inchieste, i fatti e l’interpretazione dei temi più caldi dell’attualità politica e di cronaca.

Rai 4: 21.20 – Il regno. Un politico corrotto vede la sua posizione incrinarsi quando un suo collega viene arrestato con l’accusa di frode e corruzione. Terrorizzato che possa essere fatto anche il suo nome, l’uomo cerca in tutti i modi di insabbiare il caso. QUI il trailer.

La7: 21.15 –Atlantide – Storie di uomini e di mondi. Il programma di approfondimento storico e culturale che, attraverso documentari inediti e nuove testimonianze, porta in prima serata gli eventi che hanno cambiato la nostra storia.

Tv8: 21.30 – Antonino Chef Academy. Dieci giovani cuochi provano ad aggiudicarsi un posto nella cucina dello chef stellato Antonino Cannavacciuolo.

Nove: 21.25 – I pinguini di Mister Popper. Il signor Popper è un imprenditore immobiliare dalla parlantina efficace, è divorziato ed è padre di due figli che vede ogni due settimane. La sua vita cambia quando riceve in regalo un pinguino, seguito poi da altri cinque. QUI il trailer.

Iris: 21.00 – Full Metal Jacket. Un soldato della marina statunitense osserva gli effetti della guerra del Vietnam sui propri colleghi. Questi ultimi vengono sottoposti ad allenamenti estenuanti da parte del sergente Hartman, con lo scopo di diventare strumenti di guerra. QUI il trailer.

Rai Movie: 21.10 – Joy. La turbolenta storia di una famiglia attraverso quattro generazioni. Joy è una giovane donna che costruisce un impero imprenditoriale fino a trasformarsi in una matriarca. Gli alleati diventano nemici e i nemici alleati, ma grazie alla sua immaginazione, lei affronta i problemi. QUI il trailer.

La 7d: 21.30 – The Mexican. Jerry, membro di un’organizzazione criminale, ha il compito di recarsi in Messico per recuperare una pistola d’epoca. Quando il giovane entra in possesso dell’arma scopre che su di essa aleggia una maledizione. Con Julia Roberts e Brad Pitt.