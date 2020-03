GROSSETO – Un’altra giornata invernale in questo strano inizio di primavera in provincia di Grosseto. Come già successo anche oggi farà freddo in tutta la provincia.

Minime sotto zero praticamente ovunque, fatta eccezione per le località costiere, con la colonnina di mercurio sotto quota zero anche nel capoluogo (attesa una minima di -2).

Attenzione alle precipitazioni nevose, attese nella giornata di domani all’interno e soprattutto nei comuni amiatini (e ovviamente in vetta). Vento moderato o forte.

CLICCA QUI PER LE PREVISIONI COMUNE PER COMUNE