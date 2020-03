Coronavirus, multe sino a 3 mila euro per chi esce senza motivo

GROSSETO – Nuova stretta, da parte del Governo, per far si che le regole anti-Coronavirus, vengano rispettate:

• Multe da 400 a 3mila euro per tutti coloro che non rispettino il divieto di circolazione e le regole di contenimento previste;

• Per quanto riguarda gli spostamenti non necessari con auto; nessun fermo amministrativo del veicolo per i trasgressori delle norme, si prevede solamente l’aumento della sanzione pari a 1/3;

• Previsto il carcere da 1 a 5 anni per chi non rispetti l’obbligo di quarantena dopo essere risultato positivo al virus.

• Chiusura delle attività o degli esercizi da 5 a 30 giorni se si violano gli obblighi previsti per le attività commerciali.

• Possibilità per i presidenti delle Regioni di emettere ordinanze più restrittive rispetto a quelle nazionali, nelle zone in cui il contagio si acuisca. Esse dovranno però essere convalidate entro sette giorni con Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri. Quest’ultimo, resta l’unica autorità in grado di disporre in via urgente e temporanea misure che comprimono le libertà costituzionali.