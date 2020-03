Coronavirus in Italia, i dati aggiornati: 57521 positivi, 9362 guariti e 7503 decessi

GROSSETO – Ultimi aggiornamenti del Dipartimento della Protezione civile sull’emergenza Coronavirus.

Nella consueta conferenza stampa delle 18, anche se in assenza del capo della Protezione civile Angelo Borrelli “per un lieve stato febbrile”, sono stati diffusi i dati aggiornati sul Coronavirus in Italia:

9362 guariti (1036 in più rispetto a ieri);

7503 deceduti (683 in più rispetto a ieri);

il numero complessivo dei positivi sale a 57521 (3491 in più rispetto a ieri).

Dei positivi , 30920 (ieri erano 28697) sono in isolamento domiciliare e 3489 (ieri erano 3393) si trovano in terapia intensiva.

Il capo Dipartimento Angelo Borrelli non

La conferenza stampa odierna, data l’assenza di Borrelli, è stata tenuta da Agostino Miozzo, direttore del Dipartimento Protezione civile e coordinatore del comitato tecnico scientifico, e da Luigi D’Angelo, direttore operativo emergenze del Dipartimento Protezione civile.

“Angelo Borrelli non è qui perchè stamani ha accusato sintomi febbrili – spiegano -, una leggera afonia. Per un senso di responsabilità, il dottor Borrelli ha deciso di rientrare presso il proprio domicilio, dove in questo momento è e da dove continua a collaborare e a seguire con attenzione la gestione di questa grande emergenza. Il Dipartimento continua nelle sue attività, senza sosta, garantendo la funzionalità di tutte le strutture operative, nel rapporto con le Regioni, e quindi con i territori, e le strutture sanitarie”.