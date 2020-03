Coronavirus, i dati ufficiali aggiornati: contagi, guariti, morti

GROSSETO – Ecco i dati ufficiali diffusi sul coronavirus con i numeri di contagiati, guariti, morti di oggi mercoledì 25 marzo.

Partiamo dai dati nazionali diffusi dalla protezione civile. 9362 guariti (1036 in più rispetto a ieri); 7503 deceduti (683 in più rispetto a ieri); il numero complessivo dei positivi sale a 57521 (3491 in più rispetto a ieri).

Per quanto riguarda i dati della Toscana. Sono 273 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in Toscana a ventiquattro ore dal precedente bollettino, analizzati nei laboratori toscani. Salgono dunque a 2.972 i contagiati dall’inizio dell’emergenza. 24 guarigioni virali (i cosiddetti “negativizzati”), 30 guarigioni cliniche e 142 decessi. I casi attualmente positivi in cura rimangono dunque 2.776.

Per quanto riguarda la provincia di Grosseto. Sono 92 nel comune di Grosseto i casi positivi al Coronavirus, contro gli 89 di ieri. In provincia di Grosseto invece si passa da 147 a 169 casi positivi, 22 in più nella sola giornata di ieri.