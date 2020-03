Coronavirus: al via la distribuzione gratuita delle mascherine casa per casa

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – «Iniziata oggi, mercoledì 25 marzo, la distribuzione gratuita delle mascherine eseguita delle associazioni di volontariato presenti sul nostro territorio».

Lo annunciano il sindaco di Castiglione della Pescaia Giancarlo Farnetani e Sandra Mucciarini, consigliera comunale che segue le politiche sociali.

«L’Amministrazione comunale – spiegano Farnetani e Mucciarini – in collaborazione con Insieme in Rosa onlus, consegna le mascherine gratuitamente a tutti i cittadini castiglionesi, un servizio che viene svolto dai volontari della Croce Rossa, VAB, Misericordia di Castiglione della Pescaia».

Il calendario della distribuzione è presente già sulle varie pagine social e anche all’interno dell’App del Comune.

«Il recapito – prosegue Sandra Mucciarini – sarà effettuato casa per casa, pertanto andiamo avanti sempre più fortemente convinti che #iorestoacasa deve continuare ad essere il principio base di ogni cittadino responsabile».

«Sono mascherine lavabili – tiene a precisare Mucciarini – da utilizzare per le situazioni di necessità, come fare la spesa, andare in farmacia e ne sarà consegnata una per ogni famiglia».

«Chiediamo collaborazione a chi vive in campagna – conclude la consigliera – dovrebbero mettere nelle cassette della posta il nome del capofamiglia, un accorgimento che aiuterebbe a velocizzare il prezioso apporto dei volontari, persone stupende al servizio della nostra comunità».