Auto esce di strada e si ribalta: grave una donna. Trasferita in ospedale

CASTEL DEL PIANO – Incidente stradale sulla strada provinciale 64 nel Comune di Castel del Piano.

Un’autovettura, con a bordo solo la conducente, una donna di 53 anni, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Arcidosso, è uscita di strada ribaltandosi ripetutamente. L’auto è finita contro un muretto e la donna è stata sbalzata fuori dall’auto.

All’arrivo sul posto, la squadra dei Vigili del fuoco ha trovato il personale del 118 già in azione.

I Vigili del fuoco, oltre alla messa in sicurezza del mezzo incidentato, hanno aiutato il personale sanitario a trasferire la donna sull’elisoccorso Pegaso.

La conducente è stata trasferita in gravi condizioni all’Ospedale Le Scotte di Siena.