5mila mascherine per la città: il prezioso dono del ristorante Sakura Sushi

GROSSETO – “5mila mascherine in dono alla città. E’ il prezioso gesto di un imprenditore cinese del Ristorante Sakura verso la popolazione grossetana”. A darne notizia il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna.

“Queste mascherine non sono utilizzabili per l’ospedale ma rientrano ai sensi dell’art.16 nel decreto “Cura Italia”e possono essere utilizzate esclusivamente dalla popolazione – spiega -. Consegneremo le mascherine ai supermercati e alle edicole per fare in modo che arrivino direttamente ai loro acquirenti e quindi ai cittadini e a chi abita nelle frazioni”.

“Grazie di cuore a chi collaborerà a questa iniziativa, grazie al mio assessore Riccardo Ginanneschi che le distribuirà, anche assieme alla Polizia municipale, e soprattutto grazie all’imprenditore del ristorante Sakura Sushi di Grosseto che ci ha dato un messaggio importante di solidarietà e generosità”.