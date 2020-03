180mila euro per la ristrutturazione degli impianti sportivi di Giuncarico: approvato il progetto

GAVORRANO – “Nonostante l’emergenza di coronavirus, è massimo l’impegno dell’amministrazione comunale per portare avanti con fermezza l’azione amministrativa e raggiungere i vari obiettivi che fin da inizio mandato ci siamo prefissati. Tra questi vi è la soluzione del grave stato di abbandono degli impianti sportivi di Giuncarico e il loro completo recupero”. A scriverlo, in una nota, l’assessore ai Lavori Pubblici e Sport Daniele Tonini e il sindaco Andrea Biondi del Comune di Gavorrano.

“In questi giorni, infatti, è stato fatto un ulteriore importante step per la riqualificazione dell’area, con l’approvazione del progetto di fattibilità, atto propedeutico all’approvazione del progetto esecutivo, con in quale è intenzione dell’amministrazione partecipare al bando del

credito sportivo – proseguono -. In questo modo sarà possibile recuperare ulteriori risorse che vanno ad aggiungersi ai 40mila euro già ottenuti dalla Regione Toscana, fino ad arrivare a recuperare i circa 180mila stimati necessari alla completa realizzazione dell’intervento”.

“Cogliamo l’occasione per ringraziare la struttura comunale per l’abnegazione con cui svolge il suo lavoro nonostante le molte limitazioni e difficoltà tecnico/logistiche che questa emergenza coronavirus ha comportato anche per gli uffici comunali” concludono.

QUI il progetto di fattibilità.