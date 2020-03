Sanificazione, l’assessore: «Utilizzata acqua ad alta temperatura. Nessuna sostanza chimica»

MANCIANO – L’assessorato all’Ambiente del Comune di Manciano informa che le operazioni di sanificazione delle strade e delle aree pubbliche nei centri abitati del territorio per il contrasto del Covid-19 vengono eseguite tramite la disinfezione a vapore e con il lavaggio ad alta pressione e ad acqua calda.

“Si tratta – spiega l’assessore all’Ambiente Daniela Vignali – di un servizio di igienizzazione basato sull’utilizzo di macchina a vapore, impiegando getto ad acqua a 140 gradi sulle superfici da trattare. L’intervento prevede l’igienizzazione di angoli e superfici limitrofe ai cestini portarifiuti, in grado di rimuovere anche guano e deiezioni animali. Il lavaggio ad alta pressione ad acqua calda è un servizio necessario su superfici come piazze, vie, vicoli e anche su arredi urbani. Le tecniche impiegate garantiscono il rispetto dell’ambiente e della salute delle persone, proprio perché non vengono utilizzate sostanze chimiche ma solo getto di acqua e vapore ad altissime temperature”.

Oggi martedì 24 e domani mercoledì 25 marzo, il borgo di Manciano è interessato dalle operazioni di disinfezione per contrastare il virus Covid-19.