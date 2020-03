Lutto in città: addio a Alfonso Barontini. Fu presidente del Collegio dei geometri

GROSSETO – “Oggi ci ha lasciato un caro collega che tanto ha contribuito alla crescita della nostra categoria, in primo luogo come geometra professionista ed in particolare topografo, e poi impegnato per lunghi anni a servizio della professione, da segretario prima ed infine anche da presidente del nostro Collegio, nel biennio 1995/97. Mi riferisco al collega Alfonso Barontini che ci ha lasciati dopo una lenta e lunga malattia”. A scriverlo, in una nota, il presidente del Collegio provinciale dei geometri Patrizio Sgarbi.

“In entrambe le vesti ritengo che ci abbia insegnato cosa significhi essere un professionista, quanto meno a quelli della mia generazione che hanno avuto la fortuna di conoscerlo – prosegue -. Personalmente i miei rapporti con lui sono stati quelli da semplice iscritto, ma lo ricordo per il suo modo di essere mai fuori dalle righe e per la sua costanze presenza nella vita del Collegio, per la quale ha speso molto del suo tempo”.

“Il momento non ci consente di accompagnarlo con il doveroso commiato, ma gli rivolgiamo il nostro commosso saluto – conclude -. Rivolgiamo alla sua famiglia, alla moglie Paola, ai figli Barbara e Stefano ed ai nipoti il nostro abbraccio di cordoglio con la manifestazione della stima e dell’affetto mio personale, del Consiglio Direttivo attualmente in carica, della segretaria e di tutti gli iscritti”.