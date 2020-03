Ispettorato del lavoro: modifiche nell’orario e nei servizi. Tutto quello che c’è da sapere

GROSSETO – In attuazione delle ulteriori disposizioni per il contenimento dell’emergenza sanitaria (Dpcm 22 marzo), sì comunica che a decorrere dal 30 marzo, l’unità di presidio in presenza, presso la sede dell’Ispettorato territoriale del lavoro di Grosseto di via Belgio 17, sarà articolata su tre giorni settimanali, individuati nel lunedì, mercoledì e venerdì, nelle ore antimeridiane.

Il servizio di centralino, al quale sarà possibile rivolgersi per ogni informazione, continuerà ad essere operativo anche nei giorni di martedì e giovedì, sempre nella fascia oraria 9,15/12,15.

Si avvisa l’utenza che, nei soli giorni di martedì e giovedì, i numeri telefonici da contattare sono i seguenti:

Provvedimenti / Servizi all’utenza (in particolare Interdizioni ante-post parto, dimissioni volontarie, dimissioni periodo protetto, rinnovi libretti conducenti) 0564/1729667

Servizio ispettivo / vigilanza 0564/1729648

Legale / contenzioso 0564/1729635

Segreteria / affari generali 0564/1729622

Si rinnova l’invito all’utenza ad utilizzare i canali telefonici, telematici e postali per prendere contatti con questi Uffici, al fine di ottemperare alle raccomandazioni delle Autorità ed evitare ogni rischio di diffusione dell’epidemia.