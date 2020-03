iorestoacasa e guardo la tv: ecco cosa c’è stasera in televisione

GROSSETO – In questi giorni ci troviamo costretti in casa e, dopo una prima fase di relax, iniziano a farsi sentire i primi momenti di noia. Vi abbiamo già dato una lista di consigli su come sconfiggere la monotonia, e tra questi ovviamente la tv era in testa. Per fornirvi un aiuto in più abbiamo deciso di condividere ogni giorno la programmazione della prima serata sulle maggiori reti tv, in modo che ognuno possa scegliere la trasmissione che preferisce per trascorrere più piacevolmente la serata. Ecco quindi la programmazione di stasera:

Rai 1: 21.25 – Permette? Alberto Sordi. Gli esordi della carriera del grande Alberto Sordi. Con Edoardo Pesce. QUI il teaser.

Rai 2: 21.20 – Pechino Express – Le stagioni dell’Oriente. Dieci coppie di concorrenti, guidate da Costantino Della Gherardesca, si muovono verso Oriente.

Rai 3: 21.20 – Cartabianca. Bianca Berlinguer racconta l’attualità e la cronaca approfondendo i temi che scatenano il dibattito sociale nel nostro paese.

Canale 5: 21.20 –Speciale TG5 – È guerra totale. Ma quando finirà? Speciale a cura del Tg5 sul corona virus.

Italia 1: 21.15 – Harry Potter e il calice di fuoco. Quarto capitolo della saga del mago più amato di sempre. QUI il trailer.

Rete 4: 21.25 – Commando. La figlia di dieci anni di un ex colonnello viene rapita da un gruppo di mercenari affinché lui uccida un uomo politico. Con Arnold Schwarzenegger. QUI il trailer.

La7: 21.15 – Di Martedì. Talk di approfondimento politico condotto da Giovanni Floris. Con Luca e Paolo.

Tv8: 21.30 – Balla coi lupi. Uno dei più celebri film western. Con Kevin Costner. QUI il trailer.

Nove: 21.25 – Fantozzi contro tutti. Il celebre personaggio di Paolo Villaggio. QUI il trailer.

Rai Movie: 21.10 – Gomorra. Film di Matteo Garrone tratto dall’omonimo bestseller di Roberto Saviano. QUI il trailer.

Rai 5: 21.15 – The Walk. Il film racconta la storia vera di un giovane sognatore, il funambolo Philippe Petit, che ha compiuto un’impresa passata alla storia: passeggiare fra le Torri Gemelle del World Trade Center in equilibrio su un filo d’acciaio. QUI il trailer.

Rai 4: 21.20 – Prometheus. Nell’anno 2089 una coppia di archeologi porta a compimento le ricerche di una vita scoprendo che alcuni artefatti, ritrovati in diversi punti della Terra e tutti risalenti a migliaia di anni prima, riportano la medesima immagine di creature giganti che indicano un determinato pianeta. QUI il trailer.

Paramount channel: 21.20 – A proposito di Henry. Un cinico avvocato finisce in coma durante una rapina; al suo risveglio, riscopre i valori umani che aveva dimenticato in nome della carriera. Con Harrison Ford. QUI il trailer.

Canale 20 mediaset: 21.05 – Repo Men. Film di fantascienza con Jude Law e Liev Schreiber. QUI il trailer.