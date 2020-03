Il sindaco chiama a raccolta i bambini della città: «Disegnate un cuore per Grosseto»

GROSSETO – “Grosseto nel Cuore” è il nome della campagna lanciata dal sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e rivolta ai più piccoli.

“Voglio dare un piccolo compito creativo ai bambini della città e delle frazioni in questi giorni in cui è indispensabile stare a casa – spiega il sindaco Vivarelli Colonna -; e li invito a rappresentare un cuore dedicato a Grosseto attraverso un disegno. Grazie all’entusiasmo dei più piccoli possiamo dare spazio, anche in questo momento più buio, ai colori che della ripresa. E’ ben accetto ogni messaggio che metta di buon umore”.

L’idea è quella di realizzare un cuore pensando a Grosseto (con disegni, dipinti, piccole creazioni), quindi fargli una foto e inviarla all’indirizzo mail della biblioteca Chelliana: info@chelliana.it, riportando nell’oggetto “Grosseto nel Cuore”.

“Se volete è possibile anche fare un post su Instagram e taggarmi – prosegue il sindaco -. Date spazio alla fantasia, usate il vostro carattere e la vostra tecnica: cuore e Grosseto sono le parole chiave, al resto pensateci voi! Non ci sono regole e non è un concorso: l’obiettivo è palesare il nostro amore per questa città”.

Quando l’emergenza Covid-19 sarà finita tutti i lavori inviati dai bambini saranno protagonisti di una mostra nel centro storico della città, nel cuore di Grosseto.