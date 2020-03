GROSSETO – Nuovo abbassamento delle temperature in provincia di Grosseto. L’attesa ondata di freddo è arrivata e in tutta la Maremma batte i denti.

Dopo che le temperature erano già andate sotto zero ieri in buona parte della provincia, attese temperature col segno meno anche nel capoluogo, in cui nella giornata di martedì 24 marzo si dovrebbero raggiungere i -2 gradi.

Continuerà anche a soffiare un vento freddo da nord, nord est, con raffiche che potrebbero superare anche i 20 nodi a far percepire temperature ancora più basse.

